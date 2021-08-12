  • 31°C
香港時間 : 2021812日 (週四) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地留學生租樓潮再現 盲目搶盤易中三陷阱

名家專區 14:02 2021/08/12

分享：

經過社會事件、新冠肺炎疫情後，久違的內地留學生租樓潮再次出現，新舊兩批購買力重新湧現，搶盤情況加劇，惟留學生人生路不熟，不應過於焦急、誤墮租樓陷阱。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

住宅租金有望重拾升軌？
2021/06/23
住宅租金有望重拾升軌？
租務風光再現
2021/08/09
租務風光再現
樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增
2021/08/02
樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增

你可能感興趣

住宅租金有望重拾升軌？
08:00 2021/06/23
住宅租金有望重拾升軌？
租務風光再現
01:00 2021/08/09
租務風光再現
樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增
09:00 2021/08/02
樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增

最新專欄文章

專家樓論 - 追不上樓價 好父母又出動
今日
追不上樓價 好父母又出動
專家樓論 - 大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓
2021/08/11
大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓
專家樓論 - 提高人均居住面積
2021/08/11
提高人均居住面積
專家樓論 - 土地短缺燃眉急 加快供應莫遲疑
2021/08/10
土地短缺燃眉急 加快供應莫遲疑
專家樓論 - 新香港人置業 繼續被睇好
2021/08/10
新香港人置業 繼續被睇好
二手市場 大學 疫情 撻訂 地產代理

下一篇文章

樓價越升越高 買家須提防這個風險?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版