內地留學生租樓潮再現 盲目搶盤易中三陷阱 名家專區 14:02 2021/08/12 分享： 經過社會事件、新冠肺炎疫情後，久違的內地留學生租樓潮再次出現，新舊兩批購買力重新湧現，搶盤情況加劇，惟留學生人生路不熟，不應過於焦急、誤墮租樓陷阱。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 住宅租金有望重拾升軌？ 2021/06/23 住宅租金有望重拾升軌？ 租務風光再現 2021/08/09 租務風光再現 樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增 2021/08/02 樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增 你可能感興趣 住宅租金有望重拾升軌？ 08:00 2021/06/23 住宅租金有望重拾升軌？ 租務風光再現 01:00 2021/08/09 租務風光再現 樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增 09:00 2021/08/02 樓價愈升愈有超負荷 買轉租增個案增 最新專欄文章 專家樓論 - 追不上樓價 好父母又出動 今日 追不上樓價 好父母又出動 專家樓論 - 大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓 2021/08/11 大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓 專家樓論 - 提高人均居住面積 2021/08/11 提高人均居住面積 專家樓論 - 土地短缺燃眉急 加快供應莫遲疑 2021/08/10 土地短缺燃眉急 加快供應莫遲疑 專家樓論 - 新香港人置業 繼續被睇好 2021/08/10 新香港人置業 繼續被睇好 二手市場 大學 疫情 撻訂 地產代理