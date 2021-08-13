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疫情爆發地南京「清零」 全國疫情本月底結束？

中國 08:00 2021/08/13

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盛夏時節，內地疫情死灰復燃，新一波疫情由傳染力強的Delta變種病毒引發，從源頭南京迅速擴散至全國十多省市，至今全國確診病例超過1000宗。

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