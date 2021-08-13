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【華為轉陣】中國雲產業鏈布局將洗牌

研究報告 11:12 2021/08/13

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中國雲產業鏈龍頭企業有阿里雲、騰訊雲，近期華為開始亦將注意力投放在有關行業，搶佔市場份額，影響有關板塊格局。同時，中國政府加強互聯網行業監管，相關行業收入增速放緩，近期可留意中國電信 （00728） 、中國軟件國際 （00354）

...

欄名 : 券商有路捉

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