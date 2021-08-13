【華為轉陣】中國雲產業鏈布局將洗牌 研究報告 11:12 2021/08/13 分享： 中國雲產業鏈龍頭企業有阿里雲、騰訊雲，近期華為開始亦將注意力投放在有關行業，搶佔市場份額，影響有關板塊格局。同時，中國政府加強互聯網行業監管，相關行業收入增速放緩，近期可留意中國電信 （00728） 、中國軟件國際 （00354） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【5倍誘惑】藍海＋短板概念 工業軟件股跑出 2021/08/10 【5倍誘惑】藍海＋短板概念 工業軟件股跑出 【消費升級系列】年增25%的市場大贏家 飲得過嗎？ 第四版 2021/08/10 【消費升級系列】年增25%的市場大贏家 飲得過嗎？ 第四版 【A股追蹤】認識半導體的關鍵 2021/08/10 【A股追蹤】認識半導體的關鍵 【國策與港股】撈底前辨清增長股 刀口股 2021/08/09 【國策與港股】撈底前辨清增長股 刀口股 【內房觀察】地產關門、物管開窗？ 2021/08/05 【內房觀察】地產關門、物管開窗？ 軟件 萬國數據－SW（09698） EBITDA PaaS IaaS 目標價 EV／EBITDA 中國軟件國際（00354） 板塊 華為