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瑞銀證券孟磊 當心第4季市場風格切換

財金猛人追蹤 09:12 2021/08/13

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恒指於265水平徘徊，向上走向下走，都要看中美形勢，近期恒指走勢，以至投資風格，均明顯受A股的牽引，瑞銀證券A股策略分析師孟磊認為，科技成長行情的市場風格，可能在第四季發生切換，未來反而看好高質素的成長消費股類別的長綫投資。

...

欄名 : 名家觀點

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