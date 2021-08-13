瑞銀證券孟磊 當心第4季市場風格切換 財金猛人追蹤 09:12 2021/08/13 分享： 恒指於265水平徘徊，向上走向下走，都要看中美形勢，近期恒指走勢，以至投資風格，均明顯受A股的牽引，瑞銀證券A股策略分析師孟磊認為，科技成長行情的市場風格，可能在第四季發生切換，未來反而看好高質素的成長消費股類別的長綫投資。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 曾淵滄︰反壟斷引入更多競爭才平息 2021/08/12 曾淵滄︰反壟斷引入更多競爭才平息 施羅德Keith Wade：美國消費明年顯著降溫 2021/08/11 施羅德Keith Wade：美國消費明年顯著降溫 光銀林樵基：中國外貿活動增速放緩 2021/08/10 光銀林樵基：中國外貿活動增速放緩 安投王浩然：無糖飲品成投資風口 2021/08/06 安投王浩然：無糖飲品成投資風口 專訪 - 摩通私銀鄭子豐︰幣策趨正常 政策促創新 2021/08/05 摩通私銀鄭子豐︰幣策趨正常 政策促創新 市場動向 宏觀分析 大行報告 貨幣政策 瑞銀 科創板 滬深300指數 板塊 創業板 恒指走勢