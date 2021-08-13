瑞銀證券孟磊 當心第4季市場風格切換

恒指於265水平徘徊，向上走向下走，都要看中美形勢，近期恒指走勢，以至投資風格，均明顯受A股的牽引，瑞銀證券A股策略分析師孟磊認為，科技成長行情的市場風格，可能在第四季發生切換，未來反而看好高質素的成長消費股類別的長綫投資。

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