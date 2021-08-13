跨性別選手亮相奧運引爭議 平等精神怎體現？ 國際 16:05 2021/08/13 分享： 今屆東京奧運男女選手比例接近各佔一半，主辦方盛讚東奧為最能體現性別平等的一屆奧運會。今屆也是首次有跨性別選手參賽，更有運動員贏得金牌，令跨性別議題引起更大關注。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【東京奧運】IOC換被咬凹金牌 名古屋市長願找數 2021/08/12 【東京奧運】IOC換被咬凹金牌 名古屋市長願找數 【東京奧運】牙買加跨欄選手險失金 多得義工出手相助 2021/08/12 【東京奧運】牙買加跨欄選手險失金 多得義工出手相助 【東京奧運】芭比出特別版 少一族裔被轟歧視 2021/08/10 【東京奧運】芭比出特別版 少一族裔被轟歧視 【東京奧運】主辦吸引力大減 更多城市或卻步 2021/08/10 【東京奧運】主辦吸引力大減 更多城市或卻步 【東京奧運】首名跨性別選手衝金 出戰女足決賽 2021/08/06 【東京奧運】首名跨性別選手衝金 出戰女足決賽 你可能感興趣 【東京奧運】IOC換被咬凹金牌 名古屋市長願找數 18:05 2021/08/12 【東京奧運】IOC換被咬凹金牌 名古屋市長願找數 【東京奧運】牙買加跨欄選手險失金 多得義工出手相助 13:46 2021/08/12 【東京奧運】牙買加跨欄選手險失金 多得義工出手相助 【東京奧運】芭比出特別版 少一族裔被轟歧視 11:38 2021/08/10 【東京奧運】芭比出特別版 少一族裔被轟歧視 最新專欄文章 拜爾斯逆境追夢 體操天才也是平凡人 2021/08/07 拜爾斯逆境追夢 體操天才也是平凡人 美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇 2021/08/06 美國體操名將拜爾斯 逆境成就傳奇 社媒恐變「宣傳機器」 網絡資訊須法律規管？ 2021/07/31 社媒恐變「宣傳機器」 網絡資訊須法律規管？ 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 2021/07/30 新時代社交避無可避 科技巨頭需法律監管 抗擊流行病數百年 靠隔離最有用？ 2021/07/24 抗擊流行病數百年 靠隔離最有用？ 性別認同 運動員 歧視 運動 奧運會 舉重