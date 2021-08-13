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跨性別選手亮相奧運引爭議 平等精神怎體現？

國際 16:05 2021/08/13

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今屆東京奧運男女選手比例接近各佔一半，主辦方盛讚東奧為最能體現性別平等的一屆奧運會。今屆也是首次有跨性別選手參賽，更有運動員贏得金牌，令跨性別議題引起更大關注。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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