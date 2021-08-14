足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 國際 09:05 2021/08/14 分享： 足球界近期最轟動事件，非阿根廷球王美斯（Lionel Messi）轉會事件莫屬，效力巴塞隆拿21年的美斯，因球會財政問題無法續約，轉投法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），事件涉及範圍之大超越體育層面，甚至加密幣界也受波及。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 相關文章 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 2021/08/12 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 2021/08/11 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 2021/08/10 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 2021/08/08 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 2021/08/05 Robinhood狂升熔斷 Gamestop事件重演？ 你可能感興趣 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 16:05 2021/08/12 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 18:35 2021/08/11 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 19:20 2021/08/10 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類 區塊鏈 足球 美斯 巴塞隆拿 比特幣