足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作

足球界近期最轟動事件，非阿根廷球王美斯（Lionel Messi）轉會事件莫屬，效力巴塞隆拿21年的美斯，因球會財政問題無法續約，轉投法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），事件涉及範圍之大超越體育層面，甚至加密幣界也受波及。

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