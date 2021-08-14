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足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作

國際 09:05 2021/08/14

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足球界近期最轟動事件，非阿根廷球王美斯（Lionel Messi）轉會事件莫屬，效力巴塞隆拿21年的美斯，因球會財政問題無法續約，轉投法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），事件涉及範圍之大超越體育層面，甚至加密幣界也受波及。

...

撰文 : 林建忠

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