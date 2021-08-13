港交所調整未完 撈底勿急 名家專區 2021/08/13 分享： 【同場加映】港交所（00388）次季盈利倒退，一如預期遭分析員下調盈利預測及目標價，拖累股價昨一度大跌近半成，收市失守500元關，跌近4%。 美銀、瑞信、野村及滙豐等最少4家券商，即時調低港交所盈利預測 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 相關文章 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 今日 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 你可能感興趣 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 今日 01:00 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 最新專欄文章 透視中港美 - 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 今日 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 透視中港美 - 港交所盈利動力減 等整固低吸 2021/08/12 港交所盈利動力減 等整固低吸 透視中港美 - 中電信衣錦還鄉 加息誘股民 2021/08/11 中電信衣錦還鄉 加息誘股民 透視中港美 - 科技股要過緊日子 2021/08/09 科技股要過緊日子 透視中港美 - 避監管風險 首選新能源車 2021/08/07 避監管風險 首選新能源車 外資 港股 成交 香港交易所（00388）