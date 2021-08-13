港交所調整未完 撈底勿急

【同場加映】港交所（00388）次季盈利倒退，一如預期遭分析員下調盈利預測及目標價，拖累股價昨一度大跌近半成，收市失守500元關，跌近4%。

美銀、瑞信、野村及滙豐等最少4家券商，即時調低港交所盈利預測

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