全球最大基金 狂沽阿里的啟示

內地監管風波一浪接一浪，外資基金大戶近期對投資中資科技股的口徑愈趨審慎。惟大家除由有「科技股女股神」之稱的基金經理Cathie Wood，旗下方舟投資每日減持披露外，一直未能掌握外資洗倉猛烈程度。

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