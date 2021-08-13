全球最大基金 狂沽阿里的啟示 名家專區 2021/08/13 分享： 內地監管風波一浪接一浪，外資基金大戶近期對投資中資科技股的口徑愈趨審慎。惟大家除由有「科技股女股神」之稱的基金經理Cathie Wood，旗下方舟投資每日減持披露外，一直未能掌握外資洗倉猛烈程度。 全球 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 港交所調整未完 撈底勿急 今日 港交所調整未完 撈底勿急 你可能感興趣 港交所調整未完 撈底勿急 今日 01:00 港交所調整未完 撈底勿急 最新專欄文章 透視中港美 - 港交所調整未完 撈底勿急 今日 港交所調整未完 撈底勿急 透視中港美 - 港交所盈利動力減 等整固低吸 2021/08/12 港交所盈利動力減 等整固低吸 透視中港美 - 中電信衣錦還鄉 加息誘股民 2021/08/11 中電信衣錦還鄉 加息誘股民 透視中港美 - 科技股要過緊日子 2021/08/09 科技股要過緊日子 透視中港美 - 避監管風險 首選新能源車 2021/08/07 避監管風險 首選新能源車 外資 港股 成交 騰訊控股（00700） 比亞迪股份（01211） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 證監會