廣汽估值便宜 股價可翻一番 名家專區 2021/08/13 分享： 昨日A、H股數回氣，短期上落走勢未變，資金追捧績優、高息、政策、落後等股份，廣汽集團（02238）新能源車7月銷量登上第四位，中央明確支持新能源汽車發展以及廣汽估值較主要對手更為吸引，有追落後空間。 廣 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股破位待整固 敲績優和高息股（第四版） 2021/08/12 港股破位待整固 敲績優和高息股（第四版） 中字股實力談 - 聯想有吸引力 PC全球第一 2021/08/12 聯想有吸引力 PC全球第一 中字股實力談 - 港股現突破 阻力裂口區（第四版） 2021/08/11 港股現突破 阻力裂口區（第四版） 中字股實力談 - 中軟走勢向上 盈利增長出色 2021/08/11 中軟走勢向上 盈利增長出色 中字股實力談 - ATMX回穩 港股上落待變（第四版） 2021/08/10 ATMX回穩 港股上落待變（第四版） 廣汽集團（02238） 比亞迪股份（01211） 長城汽車（02333） 吉利汽車（00175） 汽車 補貼 新能源 人民幣 板塊