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廣汽估值便宜 股價可翻一番

名家專區 2021/08/13

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昨日A、H股數回氣，短期上落走勢未變，資金追捧績優、高息、政策、落後等股份，廣汽集團（02238）新能源車7月銷量登上第四位，中央明確支持新能源汽車發展以及廣汽估值較主要對手更為吸引，有追落後空間。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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