【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單）

自7月開局至今，內地加強監管政策，對於投資者應如何應對呢？

身經百戰、人稱「英SIR」的豐盛金融資產管理董事黃國英，在接受《投資理財周刊》專訪時分享：

「科網股係風眼所在，除非政策放返鬆，否值估值一定有折讓，呢個係『政策折讓』。對於呢批股票，我們早排已減持咗部份，之後的態度會係，唔會加，亦都唔會再cut，就算買，都會變為短炒算，唔做長綫部署。」

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黃國英坦言：

「現在係局部牛市，部份好勁、但部份就好差，重資產的製造業股呢段時期就好勁，不過，可能只會炒一段時間。即使預期增加產能，可能炒多一轉，但到真係加產能之後，就可能告一段落。」

「英SIR」又指，港股8月除了有MSCI指數（已於本周公布），還有恒指（8月20日公布），兩大指數換馬，可作短期部署，之後相信會吼位沽貨，9月會再降低中港持股比重。他認為：「等埋8月，依計劃行事吧！目前去看，港股走勢仍是有波幅、無升幅，看不到太遠。」

MSCI中國指數合共納入13隻股份，當中只包括2隻港股，分別是中國軟件國際 （00354） 及華寶國際 （00336） ，同時剔出久泰邦達能源 （02798） 及於美國上市的鬥魚（美︰DOYU）。詳見：MSCI換馬 投資要迎新寵棄舊愛？

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本報記者：鄭耀宗

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