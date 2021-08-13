【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版） 財金猛人追蹤 17:25 2021/08/13 分享： 美股升勢未完，昨晚道指標指又破頂，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 旗下基金ARK Investment近排頻頻換馬，除了高位減持，更重要投資新潛力股。其中昨晚六大「主攻型」ETF（交易所買賣基金）竟然同時掃爆一隻軟件股，該股昨晚更勁升11%收市！ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : ARK追蹤 相關文章 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 你可能感興趣 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 00:01 2021/08/09 曾淵滄 受監管行業「忘記初心」 兵荒馬亂揀避險收息股 最新專欄文章 【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」（第二版） 2021/08/06 【契媽股】暗度陳倉？ 女股神唱好Tesla卻減持 套現狂掃一隻「首選股」（第二版） 【契媽股】女股神五十度操盤 有隻中概股一周遭減持99.9%？ 2021/07/30 【契媽股】女股神五十度操盤 有隻中概股一周遭減持99.9%？ 【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版） 2021/07/23 【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？ 2021/07/16 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？ ARK追蹤 - 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版） 2021/07/08 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版） Cathie Wood ETF 港股 買入 主動型ETF 增持 減持 中國概念股 基金 經濟