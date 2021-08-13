【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版）

美股升勢未完，昨晚道指標指又破頂，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 旗下基金ARK Investment近排頻頻換馬，除了高位減持，更重要投資新潛力股。其中昨晚六大「主攻型」ETF（交易所買賣基金）竟然同時掃爆一隻軟件股，該股昨晚更勁升11%收市！

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