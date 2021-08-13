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【轉戰績優股】太古績後逆市急升7% 重點在派息（第二版）

財金 12:20 2021/08/13

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港股今早再受重磅科網股普遍偏軟，恒指早段曾跌逾200點，其後跌幅稍為收窄。大市行情偏淡，資金集中炒作剛公布業績的績優股。

昨公布中期業績稍勝預期的太古 （00019） 、中移動 （00941） 股價今早分別逆市上升6%及2%、地鐵 （00066） 亦升逾1%；以至日前公布業績的創科 （00669） 及中電信 （00728） ，股價亦繼續向好。

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太古「派凸」股息  經營前景有信心

除了半年盈利勝預期外，這些績後獲捧的績優股還有一個共通點，便是維持或增加派息。增加派息的幅度，最好略高於盈利增長幅度，簡言之，即是提高派息比率，讓投資者看到公司提升股東回報的意向。

以太古為例，上半年基本溢利虧轉盈，每股盈利0.87元，卻大手筆增派中期息逾4成至1元，派息比率近120%。太古派息超越盈利，除展示公司儲備相對豐厚，當然亦反映董事局對下半年業務前景有信心。

創科盈利派息齊升  股東受落

又如連日升勢凌勵的創科 （00669） ， 上半年盈利多賺58%，派息同步大增逾60%至每股0.85元，派息比率由約37.6%，稍升至38.3%。連同今年3月宣派的去年末期息0.82元，每股派息1.67元，現價股息率只有約1%，雖算不上高息股。但盈利與派息同趨增，投資者大為受落。

至於新經濟股盈利大增，卻維持不派股息，相信亦為加添股價壓力原因之一。華虹半導體 （01347） 上半盈利增逾1倍，股價今早仍瀉逾8%；百度 （09888） 上半年經調整盈利增5%，股價今早約跌3%。大概反映市況未明情況下，投資者都成了「好息之徒」。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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