【解讀國策】重磅文件強化監管立法訊息 科網股憂慮再起

ATMX為首科技藍籌今早全綫向下，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及小米 （01810） 半日同大跌約3%，拖累恒指跌逾200點。投資者都在為科技股新跌浪尋找原因，未有注視中央日前再有加強監管立法的重磅文件出籠。

中共中央、國務院印發的《法治政府建設實施綱要（2021－2025年）》於周三收市後發布，當中有關「健全依法行政制度體系，加快推進政府治理規範化程序化法治化」部分，明顯加強重要領域立法：

積極推進國家安全、科技創新、公共衛生、文化教育、民族宗教、生物安全、生態文明、防範風險、反壟斷、涉外法治等重要領域立法，健全國家治理急需的法律制度、滿足人民日益增長的美好生活需要必備的法律制度。制定修改傳染病防治法、突發公共衛生事件應對法、國境衛生檢疫法等法律制度。及時跟進研究數字經濟、互聯網金融、人工智能、大數據、雲計算等相關法律制度，抓緊補齊短板，以良法善治保障新業態新模式健康發展。

按文件羅列，中央未來數年立法規管的領域，將由國家安全、科技創新、反壟斷、文化教育、生物安全，以至數字經濟、互聯網金融、人工智能、大數據及雲計算等，幾乎無所不包。

盡管長綫投資者會認同，加強各主要經濟領域盡管，確保公平透明營商環境，對產業及國家長遠發展有利，但對現有行業佔領導地位企業的短綫衝擊仍是難以評估。減倉避險，很可能仍是投資者短綫選擇。

筆者今日見報專欄「透視中港美」文章「全球最大基金 狂沽阿里的啟示」中分析，貝萊德等大型基金3個月內減持阿里巴巴持倉近九成，相信不會是個別例子。盡管外資沽售中概科技股的洪峰可能漸過，要投資者大臨重返，關鍵仍是監管風險何時消散。

撰文：劉德斌