7.2萬人搶綠置居  仍然可能賣唔晒？

日前「綠置居2021」舉行攪珠，項目接獲多達7.2萬人申請，數目是綠置居推出以來最多，相信不少申請者被綠置居「樓王」鑽石山啟鑽苑吸引而來。雖然申請者眾，但仍然有重演去年「綠置居2019」賣剩風險，房委會應該盡早預備後備方案。

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