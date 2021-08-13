7.2萬人搶綠置居 仍然可能賣唔晒？ 名家專區 14:15 2021/08/13 分享： 日前「綠置居2021」舉行攪珠，項目接獲多達7.2萬人申請，數目是綠置居推出以來最多，相信不少申請者被綠置居「樓王」鑽石山啟鑽苑吸引而來。雖然申請者眾，但仍然有重演去年「綠置居2019」賣剩風險，房委會應該盡早預備後備方案。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 綠置居滯銷 市民要的是「置業夢」還是「安居夢」？ 2020/10/22 綠置居滯銷 市民要的是「置業夢」還是「安居夢」？ 鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶 2021/01/15 鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶 白居二推動串燒成交 2021/07/02 白居二推動串燒成交 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 2021/07/26 白居二2020 焫焫焫焫焫焫著 你可能感興趣 綠置居滯銷 市民要的是「置業夢」還是「安居夢」？ 12:12 2020/10/22 綠置居滯銷 市民要的是「置業夢」還是「安居夢」？ 鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶 12:16 2021/01/15 鑽石山站上蓋靚地變綠置居 資源傾斜公屋戶 白居二推動串燒成交 01:00 2021/07/02 白居二推動串燒成交 最新專欄文章 樓價越升越高 買家須提防這個風險? 2021/08/12 樓價越升越高 買家須提防這個風險? 低價吸納酒店投資怎計數？ 2021/08/11 低價吸納酒店投資怎計數？ 8月新盤選擇多 準買家宜貨比三家 2021/08/10 8月新盤選擇多 準買家宜貨比三家 天水圍新盤值唔值得投資？ 2021/08/09 天水圍新盤值唔值得投資？ 屯馬綫效應 舖位市場率先受惠？ 2021/08/06 屯馬綫效應 舖位市場率先受惠？ 居屋 啟鑽苑 青富苑 蝶翠苑 房委會 鑽石山 綠置居