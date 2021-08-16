【高息低PE】內地電力供應緊張持續 電力股續看好 研究報告 11:33 2021/08/16 分享： 16/8/2021更新中資電力板塊逆市造好，傳統電力股全綫上升，大唐 （00991） 、華潤電力 （00836） 、中國電力 （02380） 等齊創52周高位，用電需求憧憬至下半年，且該板塊息率吸引，平均逾6.7厘,最高息的華電國際 （01071） 往息率高達12厘,預測息也有11.8厘,從下表所見,一眾傳統電力股的PE僅5.1至8.6倍，有興趣該板塊的朋友,不容錯過下文的研究報告分析。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【宏觀經濟】中國財政發力空間不應高估 今日 【宏觀經濟】中國財政發力空間不應高估 【華為轉陣】中國雲產業鏈布局將洗牌 2021/08/13 【華為轉陣】中國雲產業鏈布局將洗牌 【5倍誘惑】藍海＋短板概念 工業軟件股跑出 2021/08/10 【5倍誘惑】藍海＋短板概念 工業軟件股跑出 【消費升級系列】年增25%的市場大贏家 飲得過嗎？ 第四版 2021/08/10 【消費升級系列】年增25%的市場大贏家 飲得過嗎？ 第四版 【A股追蹤】認識半導體的關鍵 2021/08/10 【A股追蹤】認識半導體的關鍵 經濟 電力股 港股 宏觀分析 市場動向 中國市場 用電量 發電量 電力