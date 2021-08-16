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【高息低PE】內地電力供應緊張持續 電力股續看好

研究報告 11:33 2021/08/16

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16/8/2021更新

中資電力板塊逆市造好，傳統電力股全綫上升，大唐 （00991） 、華潤電力 （00836） 、中國電力 （02380） 等齊創52周高位，用電需求憧憬至下半年，且該板塊息率吸引，平均逾6.7厘,最高息的華電國際 （01071） 往息率高達12厘,預測息也有11.8厘,從下表所見,一眾傳統電力股的PE僅5.1至8.6倍，有興趣該板塊的朋友,不容錯過下文的研究報告分析。

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欄名 : 券商有路捉

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