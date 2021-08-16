【宏觀經濟】中國財政發力空間不應高估

當前新一波疫情的蔓延加劇了中國經濟的下行壓力，使得市場對財政在2021年下半年的發力有了更多期待。繼2021年7月政治局會議提出「積極的財政政策要提升政策效能」後，8 月地方債的發行開始放量提速，發改委亦下發通知要求地方須在10月前上報2022年首批專項債項目。鑑於今年經濟復甦「前高後低」的特徵，我們不妨來考察歷史上在類似的復甦年份下，下半年財政政策是如何發力的？

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