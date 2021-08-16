【宏觀經濟】中國財政發力空間不應高估（第二版） 研究報告 08:20 2021/08/16 分享： 當前新一波疫情的蔓延加劇了中國經濟的下行壓力，使得市場對財政在2021年下半年的發力有了更多期待。繼2021年7月政治局會議提出「積極的財政政策要提升政策效能」後，8月地方債的發行開始放量提速，發改委亦下發通知要求地方須在10月前上報2022年首批專項債項目。鑑於今年經濟復甦「前高後低」的特徵，我們不妨來考察歷史上在類似的復甦年份下，下半年財政政策是如何發力的？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【華為轉陣】中國雲產業鏈布局將洗牌 2021/08/13 【華為轉陣】中國雲產業鏈布局將洗牌 【5倍誘惑】藍海＋短板概念 工業軟件股跑出 2021/08/10 【5倍誘惑】藍海＋短板概念 工業軟件股跑出 【消費升級系列】年增25%的市場大贏家 飲得過嗎？ 第四版 2021/08/10 【消費升級系列】年增25%的市場大贏家 飲得過嗎？ 第四版 【A股追蹤】認識半導體的關鍵 2021/08/10 【A股追蹤】認識半導體的關鍵 【國策與港股】撈底前辨清增長股 刀口股 2021/08/09 【國策與港股】撈底前辨清增長股 刀口股 中共中央政治局 疫情 中華人民共和國國家發展和改革委員會 財政政策 債券 經濟 人民幣 金融 固定資產投資 中國