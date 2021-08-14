越交光環皆吸引 績優高息成亮點

中港兩地股市昨日齊跌，但如筆者指出績優、高息、落後等股份會受到追捧，模擬組合持貨兩個月的越秀交通基建（01052）回報雖不及兩成三的光大環境（00257），但今年預測息率樂觀可逾9厘，收息之選。

越秀交

...