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越交光環皆吸引 績優高息成亮點

名家專區 2021/08/14

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中港兩地股市昨日齊跌，但如筆者指出績優、高息、落後等股份會受到追捧，模擬組合持貨兩個月的越秀交通基建（01052）回報雖不及兩成三的光大環境（00257），但今年預測息率樂觀可逾9厘，收息之選。

越秀交

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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