越交光環皆吸引 績優高息成亮點 名家專區 2021/08/14 分享： 中港兩地股市昨日齊跌，但如筆者指出績優、高息、落後等股份會受到追捧，模擬組合持貨兩個月的越秀交通基建（01052）回報雖不及兩成三的光大環境（00257），但今年預測息率樂觀可逾9厘，收息之選。 越秀交 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股回歸上落市 保歷加開始收窄（第四版） 2021/08/13 港股回歸上落市 保歷加開始收窄（第四版） 中字股實力談 - 廣汽估值便宜 股價可翻一番 2021/08/13 廣汽估值便宜 股價可翻一番 中字股實力談 - 港股破位待整固 敲績優和高息股（第四版） 2021/08/12 港股破位待整固 敲績優和高息股（第四版） 中字股實力談 - 聯想有吸引力 PC全球第一 2021/08/12 聯想有吸引力 PC全球第一 中字股實力談 - 港股現突破 阻力裂口區（第四版） 2021/08/11 港股現突破 阻力裂口區（第四版） 越秀交通基建（01052） 光大環境（00257） 疫情 基建 派息 可持續發展 人民幣 板塊