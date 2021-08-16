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黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！

財金猛人追蹤 08:22 2021/08/16

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豐盛金融資產管理董事黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「港股牛熊分化好嚴重，好似內房、內險、內銀死晒，同宏觀經濟有關嘅，都唔掂。加上互聯網、教育股亦都有政策標籤，資金避開呢啲主題之後，可以選擇的愈來愈少，得返體育用品、汽車股繼續牛市，政策上仍有故事。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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