黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！

豐盛金融資產管理董事黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「港股牛熊分化好嚴重，好似內房、內險、內銀死晒，同宏觀經濟有關嘅，都唔掂。加上互聯網、教育股亦都有政策標籤，資金避開呢啲主題之後，可以選擇的愈來愈少，得返體育用品、汽車股繼續牛市，政策上仍有故事。」

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