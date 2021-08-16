黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！ 財金猛人追蹤 08:22 2021/08/16 分享： 豐盛金融資產管理董事黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「港股牛熊分化好嚴重，好似內房、內險、內銀死晒，同宏觀經濟有關嘅，都唔掂。加上互聯網、教育股亦都有政策標籤，資金避開呢啲主題之後，可以選擇的愈來愈少，得返體育用品、汽車股繼續牛市，政策上仍有故事。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 今日 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/08/13 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 2021/08/14 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 2021/08/11 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 2021/08/10 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 你可能感興趣 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 今日 00:01 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 08:22 2021/08/13 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 12:44 2021/08/14 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 最新專欄文章 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 2021/08/14 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/08/13 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評） 2021/08/12 【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評） 【名家分析】洪灝：如因新經濟股平就買，邏輯係錯！ 2021/08/12 【名家分析】洪灝：如因新經濟股平就買，邏輯係錯！ 【名家談內銀】長勝將軍劉國傑：經濟反彈，從內銀揀復甦股！（附名家投資心法） 2021/08/11 【名家談內銀】長勝將軍劉國傑：經濟反彈，從內銀揀復甦股！（附名家投資心法） 人物專訪 新經濟股 電動車 黃國英 財富及資產管理 新能源 教育股 恒生指數 汽車股 美股