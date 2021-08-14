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樓價破頂 增加造地建屋迫切性

地產 14:00 2021/08/14

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樓價雖然突破歷史新高，但未見政府加辣訊號，料政府未必再透過辣招為樓市降温，反而增加造地建屋的迫切性。

  • 樓價升勢未現政府「加辣」訊號
  • 二手樓價指數剛升穿歷史高位
  • 樓價破頂迫使政府加快造步伐

隨着疫情緩和，樓市急速反彈，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL），剛升穿歷史高位，而官方差估署編製的私樓樓價指數，最新2021年6月份報394.5點，亦距離2019年5月的歷史高位396.9點，僅相差0.6%。雖然樓市明顯升溫，但暫時仍然未見有政府加辣訊號。

根據過往經驗，當樓價上升幅度、速度快，而且形成一個快速上升周期後，才是迫使政府要出手「加辣」的關鍵因素，按照過往趨勢，當樓價連續上升兩個月以上、且錄2%的升幅，便是政府出「辣招」的警戒訊號。

若果以差估署樓價指數來說，今年6月份只是橫行不變，而今年5月份的單月升幅亦只是0.8%，近期升幅最急的一個月，亦只是今年3月的時候升幅1.2%，由此可見，並未形成政府出招訊號。

同時，政府加辣的重點，在於透過逆周期措施，以調控樓價過度升幅，而現時雖然樓價破頂，但環球疫情仍然反覆，經濟復甦的趨勢仍然有不穩定因素。若果政府過急的調控樓市，或會影響到正在反彈的經濟增長步伐。

正如不少學者分析，香港樓市雖然受惠於低息環境、市場供不應求等因素，但亦面對移民潮，以至美國可能加快「收水」的挑戰，市場各有利好、利淡因素，相信政府在加辣措施上，會較為審慎。

相對於透過「辣招」調控樓價升勢，政府一直強調增加供應才是皇道，特別現時政府側重以公營房屋解決市民上車、上樓需求，相信樓價破頂、公屋候輪人數持續增加等消息，迫使政府加快整個造地建屋的步伐。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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