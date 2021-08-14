創科創新高 大行一致唱好市場罕見 名家專區 2021/08/14 分享： 創科實業（00669）放榜後走勢向上突圍，收報165.8元，升2.5%，股價創新高，業績獲大行一致唱好，綜合目標價水平處180.5元，潛在升幅約9%。 創科獲看好，因收入增長強勁，上半年增長52%，並超 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 袁諾曦 譚志偉 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港交所遭降目標價 惟第3季成交回升 2021/08/13 港交所遭降目標價 惟第3季成交回升 交易講場 - 恒大洽售資產 能否雨過天青？ 2021/08/12 恒大洽售資產 能否雨過天青？ 交易講場 - 騰訊食雞概念股韓上市 低見10倍PE？ 2021/08/11 騰訊食雞概念股韓上市 低見10倍PE？ 交易講場 - 醫療保健未憂監管風暴？ 4大原因 2021/08/10 醫療保健未憂監管風暴？ 4大原因 交易講場 - 微信也響警號 騰訊再捲監管漩渦 2021/08/09 微信也響警號 騰訊再捲監管漩渦 創科實業（00669） 買入 目標價 港股 銀河娛樂（00027） 信義光能（00968） 家德寶（Home Depot，美：HD）