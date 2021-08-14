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創科創新高 大行一致唱好市場罕見

名家專區 2021/08/14

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創科實業（00669）放榜後走勢向上突圍，收報165.8元，升2.5%，股價創新高，業績獲大行一致唱好，綜合目標價水平處180.5元，潛在升幅約9%。

創科獲看好，因收入增長強勁，上半年增長52%，並超

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撰文 : 袁諾曦
譚志偉

欄名 : 交易講場

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