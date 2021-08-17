  • 28°C
香港時間 : 2021817日 (週二) 08:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升

財金猛人追蹤 07:18 2021/08/17

分享：

恒生指數公司早前宣布優化建議，成分股數目將由以前的50隻，逐漸增至100隻，並將於本周五（20日）公布最新季度檢討結果。按照之前季檢的結果來看，相信這次也很大機會將加入3隻新指數成分股。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法）
2021/08/10
【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法）
【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！
2021/08/11
【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！

你可能感興趣

【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法）
18:49 2021/08/10
【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法）
【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！
11:54 2021/08/11
【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！

最新專欄文章

黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！
2021/08/16
黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！
【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革）
2021/08/14
【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革）
【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單）
2021/08/13
【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單）
【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評）
2021/08/12
【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評）
【名家分析】洪灝：如因新經濟股平就買，邏輯係錯！
2021/08/12
【名家分析】洪灝：如因新經濟股平就買，邏輯係錯！
人物專訪 李浩德 經濟 股票 信義光能（00968） 碧桂園服務（06098） 香港 恒生指數 指數 新經濟

下一篇文章

【財金投資名家講座】曾淵滄為你講解大市走勢分析！（一按即睇）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版