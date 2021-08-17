【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 財金猛人追蹤 07:18 2021/08/17 分享： 恒生指數公司早前宣布優化建議，成分股數目將由以前的50隻，逐漸增至100隻，並將於本周五（20日）公布最新季度檢討結果。按照之前季檢的結果來看，相信這次也很大機會將加入3隻新指數成分股。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 2021/08/10 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 2021/08/11 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 你可能感興趣 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 18:49 2021/08/10 【名家看車股】曾淵滄：唔知最後邊個跑出 電動車股買齊晒！（附名家投資心法） 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 11:54 2021/08/11 【名家看歐股】黃國英：睇好呢間公司嘅鏡片技術！ 最新專欄文章 黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！ 2021/08/16 黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！ 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 2021/08/14 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/08/13 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評） 2021/08/12 【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評） 【名家分析】洪灝：如因新經濟股平就買，邏輯係錯！ 2021/08/12 【名家分析】洪灝：如因新經濟股平就買，邏輯係錯！ 人物專訪 李浩德 經濟 股票 信義光能（00968） 碧桂園服務（06098） 香港 恒生指數 指數 新經濟