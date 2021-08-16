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恒指新貴股尋寶最強攻略

名家專區 2021/08/16

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港股早前超賣反彈過後，上周呈牛皮膠着狀態，恒指全周微升不足1%。大市缺乏方向，資金集中炒作績優股。本周預期加添一項炒作元素，恒指新貴股尋寶。

恒指今年3月推出半世紀以來最重大改革措施（表一），重點之一是

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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