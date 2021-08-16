恒指新貴股尋寶最強攻略 名家專區 2021/08/16 分享： 港股早前超賣反彈過後，上周呈牛皮膠着狀態，恒指全周微升不足1%。大市缺乏方向，資金集中炒作績優股。本周預期加添一項炒作元素，恒指新貴股尋寶。 恒指今年3月推出半世紀以來最重大改革措施（表一），重點之一是 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 太古大翻身 增派息利好 2021/08/14 太古大翻身 增派息利好 透視中港美 - 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 2021/08/13 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 透視中港美 - 港交所調整未完 撈底勿急 2021/08/13 港交所調整未完 撈底勿急 透視中港美 - 港交所盈利動力減 等整固低吸 2021/08/12 港交所盈利動力減 等整固低吸 透視中港美 - 中電信衣錦還鄉 加息誘股民 2021/08/11 中電信衣錦還鄉 加息誘股民 恒指換馬 恒生指數 科技軟件 醫藥股 華潤啤酒（00291） 中國燃氣（00384） 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 小米集團－W（01810） 周大福（01929）