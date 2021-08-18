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【名家看科網股】曾淵滄：我係唔會放棄 日後可以轉型！（附名家投資心法）

財金猛人追蹤 08:22 2021/08/18

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自下半年以來，內地加強監管政策陸續出台，涉及多個行業，尤以互聯網行業跌勢持續。對此，資深投資者曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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