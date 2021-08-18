【名家看科網股】曾淵滄：我係唔會放棄 日後可以轉型！（附名家投資心法） 財金猛人追蹤 08:22 2021/08/18 分享： 自下半年以來，內地加強監管政策陸續出台，涉及多個行業，尤以互聯網行業跌勢持續。對此，資深投資者曾淵滄在接受《投資理財周刊》專訪時表示： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 2021/08/16 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/08/13 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！ 2021/08/16 黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！ 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 今日 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 你可能感興趣 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 00:01 2021/08/16 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 19:06 2021/08/09 曾淵滄：要有更多競爭，反壟斷才會平息！ 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 08:22 2021/08/13 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 最新專欄文章 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 今日 【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 2021/08/17 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！ 2021/08/16 黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！ 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 2021/08/14 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/08/13 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 人物專訪 壟斷 石油 經濟 曾淵滄 反壟斷