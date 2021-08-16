  • 28°C
香港時間 : 2021816日 (週一) 09:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？

國際 09:05 2021/08/16

分享：

阿富汗的形勢急劇惡化，恐非外界事前能夠預料。武裝組織塔利班勢如破竹，竟於美國為首盟軍8月底的正式撤兵日期前，已經攻下大半國土，包圍首都喀布爾，而予人無心守下去的加尼政府，倒台只是時間問題。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作
2021/08/14
足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作
英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？
2021/08/12
英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？
石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後
2021/08/11
石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後
7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪
2021/08/10
7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪
美斯含淚告別 巴塞名利雙失
2021/08/08
美斯含淚告別 巴塞名利雙失

你可能感興趣

足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作
09:05 2021/08/14
足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作
英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？
16:05 2021/08/12
英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？
石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後
18:35 2021/08/11
石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後

最新專欄文章

國金札記 - 球迷加密幣受捧 區塊鏈潛力巨大
今日
球迷加密幣受捧 區塊鏈潛力巨大
國金札記 - 英財相功高蓋主 約翰遜動「殺機」？
2021/08/13
英財相功高蓋主 約翰遜動「殺機」？
英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？
2021/08/12
英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？
國金札記 - 石油仍有需求 沙特阿美可站到最後？
2021/08/12
石油仍有需求 沙特阿美可站到最後？
石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後
2021/08/11
石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後
地緣政治 國防 貪腐 阿富汗 美國 拜登 特朗普 戰爭

下一篇文章

樓價破頂 增加造地建屋迫切性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版