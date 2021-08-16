塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 國際 09:05 2021/08/16 分享： 阿富汗的形勢急劇惡化，恐非外界事前能夠預料。武裝組織塔利班勢如破竹，竟於美國為首盟軍8月底的正式撤兵日期前，已經攻下大半國土，包圍首都喀布爾，而予人無心守下去的加尼政府，倒台只是時間問題。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 2021/08/14 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 2021/08/12 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 2021/08/11 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 2021/08/10 7成接種率效果不似預期 慎防觸發調整浪 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 2021/08/08 美斯含淚告別 巴塞名利雙失 你可能感興趣 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 09:05 2021/08/14 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 16:05 2021/08/12 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 18:35 2021/08/11 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 最新專欄文章 國金札記 - 球迷加密幣受捧 區塊鏈潛力巨大 今日 球迷加密幣受捧 區塊鏈潛力巨大 國金札記 - 英財相功高蓋主 約翰遜動「殺機」？ 2021/08/13 英財相功高蓋主 約翰遜動「殺機」？ 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 2021/08/12 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 國金札記 - 石油仍有需求 沙特阿美可站到最後？ 2021/08/12 石油仍有需求 沙特阿美可站到最後？ 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 2021/08/11 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 地緣政治 國防 貪腐 阿富汗 美國 拜登 特朗普 戰爭