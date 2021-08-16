  • 28°C
香港時間 : 2021816日 (週一) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【友邦股價】資金偷步炒業績 友邦逆市曾升2%

財金 10:56 2021/08/16

分享：

友邦 （01299） 明早公布截至今年6月底中期業績，市場普遍預期隨著中港主要市場疫情受控，友邦次季新業務價值繼續反彈，派息亦可能有驚喜。藍籌科技股繼續拖累港股回落，友邦仍能逆市上升，最多升2%。

友邦今早以93.8元高開約1%後，早段一度抽上至94.8元，升1.95元或2%。截至上午11時，友邦新報94.2元，升1.5%。

往績看，友邦過去每逢公布業績後，多因業務表現勝預期支持股價向好，惟對上兩次績後股價表現相對反覆。今年5月中公布首季業績當日，業績理想刺激股價急升逾6%，惟股價期後隨大市高位急回，一周後已打回原形，一個月累跌逾8%。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

保險股看新業務價值，分析員預期上半年新業務價值按年增逾一成。內地市場已超越香港成為友邦新業務價值貢獻最大市場，近日拓展步伐迅速，四川分公司已於4月開業，產品銷售對新業務價值貢獻次季開始反映，湖北分公司亦已於6月底獲批，增長動力陸逐有來。

惟泰國及馬來西亞等區內主要市場，次季稍後受疫情反彈影響，對產品銷售料稍放緩，或部份抵銷中港市場反彈的支持。

另友邦派發中期息亦值得注意，彭博統計分析員平均預期友邦中期息約0.387元，較去年中期息0.35元增一成一，連同已派末期息每股1元，股息率還不到1.5%。

惟友邦過去派息水平，亦有參考平保 （02318） 及國壽 （02628） 兩大內險股，以確保對機構投資者有足夠吸引力。平保、國壽現價股息率分別升至3.7%及5.8%，友邦或會稍為提升市場對股息率預期，今次中期息有機增至約0.4元。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【轉戰績優股】太古績後逆市急升8% 重點在派息（第三版）
2021/08/13
【轉戰績優股】太古績後逆市急升8% 重點在派息（第三版）
【解讀國策】重磅文件強化監管立法訊息 科網股憂慮再起
2021/08/13
【解讀國策】重磅文件強化監管立法訊息 科網股憂慮再起
【港交所股價】港交所季績倒退大行降目標價 股價曾失500元關（第三版）
2021/08/12
【港交所股價】港交所季績倒退大行降目標價 股價曾失500元關（第三版）
【業績分析】港交所次季盈利遜預期 再上動力減（第二版）
2021/08/11
【業績分析】港交所次季盈利遜預期 再上動力減（第二版）
【快手股價】大戶解禁股拒賤賣 迫淡友先冚倉（第二版）
2021/08/10
【快手股價】大戶解禁股拒賤賣 迫淡友先冚倉（第二版）
新業務價值 銷售 疫情 產品 港股 派息 香港 泰國 馬來西亞

下一篇文章

塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版