【友邦股價】資金偷步炒業績 友邦逆市曾升2%（第二版）

友邦 （01299） 明早公布截至今年6月底中期業績，市場普遍預期隨著中港主要市場疫情受控，友邦次季新業務價值繼續反彈，派息亦可能有驚喜。藍籌科技股繼續拖累港股回落，友邦仍能逆市上升，最多升2%。

友邦今早以93.8元高開約1%後，早段一度抽上至94.8元，升1.95元或2%。友邦午後保持升勢，收報94元，升1.2%。

往績看，友邦過去每逢公布業績後，多因業務表現勝預期支持股價向好，惟對上兩次績後股價表現相對反覆。今年5月中公布首季業績當日，業績理想刺激股價急升逾6%，惟股價期後隨大市高位急回，一周後已打回原形，一個月累跌逾8%。

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四川分公司運作 內地次季增長勁

保險股看新業務價值，分析員預期上半年新業務價值按年增逾一成。內地市場已超越香港成為友邦新業務價值貢獻最大市場，近日拓展步伐迅速，四川分公司已於4月開業，產品銷售對新業務價值貢獻次季開始反映，湖北分公司亦已於6月底獲批，增長動力陸逐有來。

惟泰國及馬來西亞等區內主要市場，次季稍後受疫情反彈影響，對產品銷售料稍放緩，或部份抵銷中港市場反彈的支持。

派息參考平保國壽 中期息料增

另友邦派發中期息亦值得注意，彭博統計分析員平均預期友邦中期息約0.387元，較去年中期息0.35元增一成一，連同已派末期息每股1元，股息率還不到1.5%。

惟友邦過去派息水平，亦有參考平保 （02318） 及國壽 （02628） 兩大內險股，以確保對機構投資者有足夠吸引力。平保、國壽現價股息率分別升至3.7%及5.8%，友邦或會稍為提升市場對股息率預期，今次中期息有機增至約0.4元。

撰文：劉德斌