新盤成交紀錄冊要更清晰！ 名家專區 11:36 2021/08/16 分享： 8月上半月，新盤取消交易、新盤撻訂數字再度回升，主要因為有兩個入伙新盤出現不少買家放棄上會，以及何文田新盤退訂潮。不過有關新盤取消交易或撻訂情況再度引起關注。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 何文田瑧樺更新紀錄冊 8月13日單日8伙撻訂 今重新開售 2021/08/14 何文田瑧樺更新紀錄冊 8月13日單日8伙撻訂 今重新開售 長沙灣愛海頌錄撻訂個案 3房買家料損失80萬訂金 2021/08/03 長沙灣愛海頌錄撻訂個案 3房買家料損失80萬訂金 大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓 2021/08/11 大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓 大盤效應 下半年新盤更旺 2021/08/13 大盤效應 下半年新盤更旺 你可能感興趣 何文田瑧樺更新紀錄冊 8月13日單日8伙撻訂 今重新開售 12:47 2021/08/14 何文田瑧樺更新紀錄冊 8月13日單日8伙撻訂 今重新開售 長沙灣愛海頌錄撻訂個案 3房買家料損失80萬訂金 16:11 2021/08/03 長沙灣愛海頌錄撻訂個案 3房買家料損失80萬訂金 大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓 09:00 2021/08/11 大型新盤出籠 推動樓價更上一層樓 最新專欄文章 7.2萬人搶綠置居 仍然可能賣唔晒？ 2021/08/13 7.2萬人搶綠置居 仍然可能賣唔晒？ 樓價越升越高 買家須提防這個風險? 2021/08/12 樓價越升越高 買家須提防這個風險? 低價吸納酒店投資怎計數？ 2021/08/11 低價吸納酒店投資怎計數？ 8月新盤選擇多 準買家宜貨比三家 2021/08/10 8月新盤選擇多 準買家宜貨比三家 天水圍新盤值唔值得投資？ 2021/08/09 天水圍新盤值唔值得投資？ 一手市場 招標 何文田 撻訂 發展商