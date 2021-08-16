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新盤成交紀錄冊要更清晰！

名家專區 11:36 2021/08/16

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8月上半月，新盤取消交易、新盤撻訂數字再度回升，主要因為有兩個入伙新盤出現不少買家放棄上會，以及何文田新盤退訂潮。不過有關新盤取消交易或撻訂情況再度引起關注。

...

欄名 : 樓市分析

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