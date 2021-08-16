【港股脈博】官媒批網遊車股憂減產 北水急走資壓港股（第二版）

港股今日延續上周五弱勢，續受科技藍籌跌市拖累向下。新能源車等新經濟股全綫大跌，加上北水有加快走資迹象，全方位削弱市場情緒，恒指全日跌逾200點。

網遊股全綫瀉 快手見新低

恒指收報26184，跌210點或0.8%。官媒再發文批有網絡遊戲肆意篡改歷史，騰訊 （00700） 為首網遊股再受壓全綫下滑。騰訊跌逾3%、網易 （09999） 跌4%、中游 （00302） 及網龍 （00777） 跌逾2%，齊齊跑輸大市。

投資者的監管憂慮並向其他科技股蔓延，美團 （03690） 瀉逾5%、阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 同跌逾2%。

大型科技半新股投資者成驚弓之鳥，快手（01024）挫近7%，收報74.65元，再創上市新低；京東物流 （02618） 及京東健康 （06618） 分別跌近3%及4%。

8月上旬產量降 比亞迪瀉7%

投資情緒脆弱，從基本不受監管政策困擾的新能源車股價更表露無遺。內媒今早引述中國汽車工業協會（中汽協）微信內容，指根據業内11家汽車重點企業數據整理顯示，今年8月上旬，11家重點企業汽車生産完成31.2萬輛，按年大減34%。當中，乘用車產量按年跌29.5%、商用車生産按年減66.4%。

行業數據不似預期，股價近日企於相對高位的新能源車股全綫大跌。藍籌電車股比亞迪 （01211） 與吉利 （00175） 及回流第一上市電車股理想 （02015） 同瀉約7%，小鵬汽車 （09868） 亦跌4%。

北水走資加快 半日流出24億

北水加快走資，相信是投資情緒不振關鍵。港股通全日錄約56億元淨走資，相對上周五全日淨流出約23億元，大增近1.5倍。

撰文：劉德斌