大摩訪問後端供應商：半導體需求確實被高估（新增第三版）

第二版新增內容：

摩根士丹利9月發表研究報告表示，整體半導體需求可能被高估，已看到智慧型手機、電視及電腦半導體需求轉弱，LCD驅動IC、利基型記憶體，及智慧型手機感測器庫存會有問題，預計台積電及力積電等代工廠，最快今年第四季會發生訂單遭到削減。

報告指，全球晶片封測14%產能位於馬來西亞，尤其是德州儀器（TI）、意法半導體（STM）、安森美（ON Semi）及英飛凌（Infineon）等來自美歐IDM廠的產能。受到新冠肺炎疫情影響，馬來西亞封測工廠6月開始實施部分封鎖，9月為止的產能利用率平均僅47%，導致下游廠商繼續超額下訂PMIC、MOSFET及MCU，所以不斷傳出晶片短缺。

（第三版新增費城半導體指數圖）

摩根士丹利與後端供應商談過後，供應商預期馬來西亞的晶片產能可在11月及12月可明顯有所改善。

_____

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

本文原刊於8月16日：

摩根士丹利分析師Joseph Moore在8月的一份報告（Winter Is Coming）指出，芯片行業已經進入周期的後期階段，即記憶體開始供過於求，存放裝置製造商明年將面臨艱難的定價環境。

摩根士丹利認為，芯片短缺下的大量需求已經開始回調， 供應正在趕上需求，價格趨勢可能從明年開始扭轉向下，尤其是DRAM存儲行業。摩根士丹利預計，一旦盈利增長預期逆轉，行業PB可能縮水近30%，而且實際情況可能更糟。

因此，大摩下調了美國芯片製造商美光（MU.US） 的評級。

本文只從報告裏面挑了三張圖表，主要是從供應端去看行業情況，簡單直白－－行業將供過於求。附上的解說，可讀可不讀，似乎有點多餘的味道。

最後，英特爾（INTC.US）、中芯 （00981） 、華虹 （01347） 近日同見下挫，走勢未見好轉。原因呢？大勢如此，小勢不論，看圖便是。

資料來源：摩根士丹利（https：//www.zerohedge.com/markets/winter-coming-chipmarkers-longest-slide-2018-morgan-stanley-downgrades-semis）