《披荊斬棘的哥哥》受捧 看新消費族群喜好 研究報告 11:58 2021/08/17 分享： 近日內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》（簡稱：《哥哥》）參演嘉賓成為網絡熱搜，收視排行更躍升為播映指數榜受，然而，相關板塊：影視及娛樂等文化傳播股依然受壓，政策風向明顯蓋過收視成果，不過，從長遠而論，該板塊仍獲券商支撑。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【宏觀經濟】中國財政發力空間不應高估（第二版） 2021/08/16 【宏觀經濟】中國財政發力空間不應高估（第二版） 【華為轉陣】中國雲產業鏈布局將洗牌 2021/08/13 【華為轉陣】中國雲產業鏈布局將洗牌 【5倍誘惑】藍海＋短板概念 工業軟件股跑出 2021/08/10 【5倍誘惑】藍海＋短板概念 工業軟件股跑出 【消費升級系列】年增25%的市場大贏家 飲得過嗎？ 第四版 2021/08/10 【消費升級系列】年增25%的市場大贏家 飲得過嗎？ 第四版 【A股追蹤】認識半導體的關鍵 2021/08/10 【A股追蹤】認識半導體的關鍵 港股 人口 快手—W（01024） 心動公司（02400） 祖龍娛樂（09990） 演員 綜藝節目 中國市場 媒體 行業