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《披荊斬棘的哥哥》受捧 看新消費族群喜好

研究報告 11:58 2021/08/17

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近日內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》（簡稱：《哥哥》）參演嘉賓成為網絡熱搜，收視排行更躍升為播映指數榜受，然而，相關板塊：影視及娛樂等文化傳播股依然受壓，政策風向明顯蓋過收視成果，不過，從長遠而論，該板塊仍獲券商支撑。

...

欄名 : 券商有路捉

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