《披荊斬棘的哥哥》受捧 看新消費族群喜好

近日內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》（簡稱：《哥哥》）參演嘉賓成為網絡熱搜，收視排行更躍升為播映指數榜受，然而，相關板塊：影視及娛樂等文化傳播股依然受壓，政策風向明顯蓋過收視成果，不過，從長遠而論，該板塊仍獲券商支撑。

...