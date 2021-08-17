【四大變種病毒】Delta病毒載體高近10倍 研究報告 11:42 2021/08/17 分享： 新冠肺炎肆虐，Delta變異病毒引發全球第4波疫情，可怕之處是其傳染力較其他病毒更高，Delta病毒的基本傳染數(無外力介入、所有人無免疫力的情況下，一個感染者可傳染的人數)為5-8，僅次於最強的麻疹，堪比排行第二的水痘，數字遠高於僅有2-3的原始毒株。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【業績期】哪些港股業績可跑出？ 2021/08/16 【業績期】哪些港股業績可跑出？ 【數據分析】中金：美國脹通風險未除 2021/08/13 【數據分析】中金：美國脹通風險未除 【中資股策略】東方匯理：估值吸引 可吼位入市 2021/08/12 【中資股策略】東方匯理：估值吸引 可吼位入市 【幣策追蹤】美元強勢背後 美國收水啟示 2021/08/12 【幣策追蹤】美元強勢背後 美國收水啟示 【新經濟機遇】20萬以下電動車料成新寵 2021/08/12 【新經濟機遇】20萬以下電動車料成新寵 疫情 新興市場 宏觀分析 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 世界衞生組織 加拿大 歐盟