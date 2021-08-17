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【四大變種病毒】Delta病毒載體高近10倍

研究報告 11:42 2021/08/17

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新冠肺炎肆虐，Delta變異病毒引發全球第4波疫情，可怕之處是其傳染力較其他病毒更高，Delta病毒的基本傳染數(無外力介入、所有人無免疫力的情況下，一個感染者可傳染的人數)為5-8，僅次於最強的麻疹，堪比排行第二的水痘，數字遠高於僅有2-3的原始毒株。

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欄名 : 大行有路捉

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