放任塔利班奪權 美國有何盤算？

還記得美國總統拜登（Joe Biden）上月宣布美軍全面撤出阿富汗時，對阿富汗政府軍力評價頗高。他指阿富汗有30萬士兵，裝備精良，級數堪比其他國家的軍隊，加上空軍之助，只需應付塔利班的7.5萬兵力，相信塔利班執政非不能避免。

...