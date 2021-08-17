放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 國際 09:05 2021/08/17 分享： 還記得美國總統拜登（Joe Biden）上月宣布美軍全面撤出阿富汗時，對阿富汗政府軍力評價頗高。他指阿富汗有30萬士兵，裝備精良，級數堪比其他國家的軍隊，加上空軍之助，只需應付塔利班的7.5萬兵力，相信塔利班執政非不能避免。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 2021/08/16 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 2021/08/14 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 跨性別選手亮相奧運引爭議 平等精神怎體現？ 2021/08/13 跨性別選手亮相奧運引爭議 平等精神怎體現？ 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 2021/08/12 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 2021/08/11 石油仍有排玩 沙特阿美有望站到最後 你可能感興趣 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 09:05 2021/08/16 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 09:05 2021/08/14 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 跨性別選手亮相奧運引爭議 平等精神怎體現？ 16:05 2021/08/13 跨性別選手亮相奧運引爭議 平等精神怎體現？ 最新專欄文章 國金札記 - 塔利班奪權 拜登出賣阿富汗？ 今日 塔利班奪權 拜登出賣阿富汗？ 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 2021/08/16 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 國金札記 - 球迷加密幣受捧 區塊鏈潛力巨大 2021/08/16 球迷加密幣受捧 區塊鏈潛力巨大 國金札記 - 英財相功高蓋主 約翰遜動「殺機」？ 2021/08/13 英財相功高蓋主 約翰遜動「殺機」？ 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 2021/08/12 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 地緣政治 政治 經濟 軍事 外交 阿富汗 中亞 伊斯蘭教