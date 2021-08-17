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放任塔利班奪權 美國有何盤算？

國際 09:05 2021/08/17

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還記得美國總統拜登（Joe Biden）上月宣布美軍全面撤出阿富汗時，對阿富汗政府軍力評價頗高。他指阿富汗有30萬士兵，裝備精良，級數堪比其他國家的軍隊，加上空軍之助，只需應付塔利班的7.5萬兵力，相信塔利班執政非不能避免。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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