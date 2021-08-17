宏利張麗萍：監管對經濟長期發展正面 名家專區 2021/08/17 分享： 中國金融市場近期加劇波動，主要是由房地產、互聯網及教育等多個主要行業領域的監管變動所引發。我們認為政府實施有關監管變動，對中國長期社會經濟發展應可帶來正面影響。 事實上，政府自2017年以來，已將其首要 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 張麗萍 宏利投資管理環球新興市場固定收益研究主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀證券孟磊 當心第4季市場風格切換 2021/08/13 瑞銀證券孟磊 當心第4季市場風格切換 專訪 - 曾淵滄︰反壟斷引入更多競爭才平息 2021/08/12 曾淵滄︰反壟斷引入更多競爭才平息 施羅德Keith Wade：美國消費明年顯著降溫 2021/08/11 施羅德Keith Wade：美國消費明年顯著降溫 光銀林樵基：中國外貿活動增速放緩 2021/08/10 光銀林樵基：中國外貿活動增速放緩 安投王浩然：無糖飲品成投資風口 2021/08/06 安投王浩然：無糖飲品成投資風口 港股 投資策略 大行報告 新冠肺炎疫情 中國 經濟 新興市場 反壟斷 政府政策 外賣