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宏利張麗萍：監管對經濟長期發展正面

名家專區 2021/08/17

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中國金融市場近期加劇波動，主要是由房地產、互聯網及教育等多個主要行業領域的監管變動所引發。我們認為政府實施有關監管變動，對中國長期社會經濟發展應可帶來正面影響。

事實上，政府自2017年以來，已將其首要

...

撰文 : 張麗萍 宏利投資管理環球新興市場固定收益研究主管

欄名 : 名家觀點

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