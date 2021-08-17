體育用品股受捧 大行唱好李寧 名家專區 2021/08/17 分享： 國務院設5年計劃支持「全民健身」，體育用品股備受國策支持，加上早前多家公司已發盈喜，相信會成為監管風波中的追捧對象。 全民健身計劃 國策支持 國產潮牌李寧（02331）中期業績多賺逾倍，即使不派息，績後仍 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 袁諾曦 陳韻妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 索羅斯清倉百度等 92大戶沽清好未來 2021/08/16 索羅斯清倉百度等 92大戶沽清好未來 交易講場 - 創科創新高 大行一致唱好市場罕見 2021/08/14 創科創新高 大行一致唱好市場罕見 交易講場 - 港交所遭降目標價 惟第3季成交回升 2021/08/13 港交所遭降目標價 惟第3季成交回升 交易講場 - 恒大洽售資產 能否雨過天青？ 2021/08/12 恒大洽售資產 能否雨過天青？ 交易講場 - 騰訊食雞概念股韓上市 低見10倍PE？ 2021/08/11 騰訊食雞概念股韓上市 低見10倍PE？ 疫情 中國 港股 銷售 產品 品牌 投資策略 遊戲 東京 健身