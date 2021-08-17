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體育用品股受捧 大行唱好李寧

名家專區 2021/08/17

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國務院設5年計劃支持「全民健身」，體育用品股備受國策支持，加上早前多家公司已發盈喜，相信會成為監管風波中的追捧對象。

全民健身計劃 國策支持

國產潮牌李寧（02331）中期業績多賺逾倍，即使不派息，績後仍

...

撰文 : 袁諾曦
陳韻妍

欄名 : 交易講場

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