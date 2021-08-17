比亞迪「煞車」 撈底好時機 名家專區 2021/08/17 分享： 官媒出招狠批有網遊肆意篡改歷史，再觸動市場對內地全方位加強監管的憂慮，騰訊（00700）為首網遊股全綫下滑，跌勢並向其他科網、新經濟股蔓延，連帶國策重點扶持的新能源車股亦受波及。 兩大藍籌車股比亞迪（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 恒指新貴股尋寶最強攻略 2021/08/16 恒指新貴股尋寶最強攻略 透視中港美 - 太古大翻身 增派息利好 2021/08/14 太古大翻身 增派息利好 透視中港美 - 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 2021/08/13 全球最大基金 狂沽阿里的啟示 透視中港美 - 港交所調整未完 撈底勿急 2021/08/13 港交所調整未完 撈底勿急 透視中港美 - 港交所盈利動力減 等整固低吸 2021/08/12 港交所盈利動力減 等整固低吸 汽車 補貼 汽車股 吉利汽車（00175） 騰訊控股（00700） 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 新能源 人民幣