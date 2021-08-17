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比亞迪「煞車」 撈底好時機

名家專區 2021/08/17

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官媒出招狠批有網遊肆意篡改歷史，再觸動市場對內地全方位加強監管的憂慮，騰訊（00700）為首網遊股全綫下滑，跌勢並向其他科網、新經濟股蔓延，連帶國策重點扶持的新能源車股亦受波及。

兩大藍籌車股比亞迪（

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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