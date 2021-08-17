比亞迪「煞車」 撈底好時機

官媒出招狠批有網遊肆意篡改歷史，再觸動市場對內地全方位加強監管的憂慮，騰訊（00700）為首網遊股全綫下滑，跌勢並向其他科網、新經濟股蔓延，連帶國策重點扶持的新能源車股亦受波及。

兩大藍籌車股比亞迪（

...