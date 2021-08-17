招行長期增長 估值貴得合理 名家專區 2021/08/17 分享： 國企指數下跌，上落走勢未變，但招商銀行（03968）第二季業績好過市場預期，刺激主要內銀股逆市上升，是大市昨日沒有大跌原因之一。雖然招行在一眾內銀股估值中最高，但未來盈利增長可保持15%增長，是眾內銀 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股上落走勢未變 A股回穩待破阻力（第四版） 2021/08/16 港股上落走勢未變 A股回穩待破阻力（第四版） 中字股實力談 - 越交光環皆吸引 績優高息成亮點 2021/08/14 越交光環皆吸引 績優高息成亮點 中字股實力談 - 港股回歸上落市 保歷加開始收窄（第四版） 2021/08/13 港股回歸上落市 保歷加開始收窄（第四版） 中字股實力談 - 廣汽估值便宜 股價可翻一番 2021/08/13 廣汽估值便宜 股價可翻一番 中字股實力談 - 港股破位待整固 敲績優和高息股（第四版） 2021/08/12 港股破位待整固 敲績優和高息股（第四版） 招商銀行（03968） 郵儲銀行（01658） 小米集團－W（01810） 洛陽鉬業（03993） 本地銀行股 指數 證券商 信用卡貸款 信用卡 人民幣