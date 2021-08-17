招行長期增長 估值貴得合理

國企指數下跌，上落走勢未變，但招商銀行（03968）第二季業績好過市場預期，刺激主要內銀股逆市上升，是大市昨日沒有大跌原因之一。雖然招行在一眾內銀股估值中最高，但未來盈利增長可保持15%增長，是眾內銀

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