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【撈底VS淆底】 投資風切變 　追蹤政策受惠領域 （附參考表）

研究報告 16:20 2021/08/20

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撈底VS淆底　20/8/2021

恒指曾穿前低位247，半日市的成交逾1100億元，深淵股近午市欲欲從低位反彈，恒指跌勢略為收窄，半日收報24739。當下該恐懼還是貪婪，就要計計港股牌面了。

...

撰文 : 李欣華

欄名 : 投資潮流

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