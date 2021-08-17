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【資金洗牌】周期變調　投資要變陣 第一版

研究報告 10:42 2021/08/17

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本欄對上一回撰文是5月下旬,當時筆者是以【市場再轉向】反轉再反轉　周期股見頂了麼？命題。當下正是2021年中期業績公布高峰期,2021年在金融市場揾食的資金都離不開,政策、資金面、疫情三大變化,正因為這每一變,對企業盈利表現皆舉足輕重,所以作為投資者,不得不打醒十二分精神。

...

撰文 : 李欣華

欄名 : 投資潮流

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