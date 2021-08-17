【資金洗牌】周期變調 投資要變陣 第一版 研究報告 10:42 2021/08/17 分享： 本欄對上一回撰文是5月下旬,當時筆者是以【市場再轉向】反轉再反轉 周期股見頂了麼？命題。當下正是2021年中期業績公布高峰期,2021年在金融市場揾食的資金都離不開,政策、資金面、疫情三大變化,正因為這每一變,對企業盈利表現皆舉足輕重,所以作為投資者,不得不打醒十二分精神。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李欣華 欄名 : 投資潮流 最新專欄文章 【行業分析】內地碳交易啟動 留意5主題受惠股 2021/07/15 【行業分析】內地碳交易啟動 留意5主題受惠股 【IPO新股＋影子】新潮流賣「靚」 醫美行業大全 [剪存版] 2021/06/25 【IPO新股＋影子】新潮流賣「靚」 醫美行業大全 [剪存版 【通脹展望】當心被美聯儲的通脹痲痺 （全文完） 2021/06/11 【通脹展望】當心被美聯儲的通脹痲痺 （全文完） 【市場再轉向】反轉再反轉 周期股見頂了麼？ 第二版 2021/05/21 【市場再轉向】反轉再反轉 周期股見頂了麼？ 第二版 【股市新勢】通脹未驚完 又講滯脹 2021/05/13 【股市新勢】通脹未驚完 又講滯脹 中國市場 貨幣政策 經濟數據表現 市場動向 宏觀分析 大行報告 港股 見頂 板塊 業績公布