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【資金洗牌】周期變調　投資要變陣 第三版

研究報告 19:05 2021/08/17

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第三版　撈底都要講「前景」

附圖有5張與經濟周期相關的投資參考圖，綜合而論,在經濟後周期的階段，主要着力防守性的投資策略，至於揀選行業方面，2022年與過往的周期有何不同？正是大家在今後選股、撈底，甚至博反彈，都要仔細考量，因為大趨勢，大格局已變。

...

撰文 : 李欣華

欄名 : 投資潮流

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