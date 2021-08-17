【資金洗牌】周期變調 投資要變陣 第二版 研究報告 14:22 2021/08/17 分享： 第二版 深淵股恐未跌定港股在今年下半年，不管在中外政策，經濟環境都面對更為複雜的情景，無論是新舊經濟領域都陷於兩頭唔到岸的境景況。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李欣華 欄名 : 投資潮流 最新專欄文章 【行業分析】內地碳交易啟動 留意5主題受惠股 2021/07/15 【行業分析】內地碳交易啟動 留意5主題受惠股 【IPO新股＋影子】新潮流賣「靚」 醫美行業大全 [剪存版] 2021/06/25 【IPO新股＋影子】新潮流賣「靚」 醫美行業大全 [剪存版 【通脹展望】當心被美聯儲的通脹痲痺 （全文完） 2021/06/11 【通脹展望】當心被美聯儲的通脹痲痺 （全文完） 【市場再轉向】反轉再反轉 周期股見頂了麼？ 第二版 2021/05/21 【市場再轉向】反轉再反轉 周期股見頂了麼？ 第二版 【股市新勢】通脹未驚完 又講滯脹 2021/05/13 【股市新勢】通脹未驚完 又講滯脹 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 快手—W（01024） 新經濟股 低吸 經濟 新經濟 騰訊 恒生指數 中國市場