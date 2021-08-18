【資金洗牌】科技大潮轉 投資新風向 第三版

第三版 政策變 思維轉 迎新投資趨勢

附圖有5張與經濟周期相關的投資參考圖，綜合而論,在經濟後周期的階段，主要着力防守性的投資策略，至於揀選行業方面，2022年與過往的周期有何不同？正是大家在今後選股、撈底，甚至博反彈，都要仔細考量，因為大趨勢，大格局已變。

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