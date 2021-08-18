【資金洗牌】科技大潮轉 投資新風向 第三版 研究報告 12:55 2021/08/18 分享： 第三版 政策變 思維轉 迎新投資趨勢附圖有5張與經濟周期相關的投資參考圖，綜合而論,在經濟後周期的階段，主要着力防守性的投資策略，至於揀選行業方面，2022年與過往的周期有何不同？正是大家在今後選股、撈底，甚至博反彈，都要仔細考量，因為大趨勢，大格局已變。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李欣華 欄名 : 投資潮流 最新專欄文章 【行業分析】內地碳交易啟動 留意5主題受惠股 2021/07/15 【行業分析】內地碳交易啟動 留意5主題受惠股 【IPO新股＋影子】新潮流賣「靚」 醫美行業大全 [剪存版] 2021/06/25 【IPO新股＋影子】新潮流賣「靚」 醫美行業大全 [剪存版 【通脹展望】當心被美聯儲的通脹痲痺 （全文完） 2021/06/11 【通脹展望】當心被美聯儲的通脹痲痺 （全文完） 【市場再轉向】反轉再反轉 周期股見頂了麼？ 第二版 2021/05/21 【市場再轉向】反轉再反轉 周期股見頂了麼？ 第二版 【股市新勢】通脹未驚完 又講滯脹 2021/05/13 【股市新勢】通脹未驚完 又講滯脹 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 快手—W（01024） 新經濟股 低吸 經濟 新經濟 騰訊 恒生指數 中國市場