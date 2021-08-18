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【資金洗牌】科技大潮轉 投資新風向 第四版

研究報告 14:26 2021/08/18

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第四版 時代變換 從To C 到 To M

未來內地的政策、科技發展都會着力在M，這M指的有兩方面：一是Machine，也就是機器互聯網，另一是指Manufacturing製造業。

...

撰文 : 李欣華

欄名 : 投資潮流

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