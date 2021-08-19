【資金洗牌】科技大潮轉 投資風切變 第四版 研究報告 11:44 2021/08/19 分享： 深淵股撈底慎入內地政策監管觸發相關的新經濟股劈價潮持續，盡管部分受累股力圖築底，但阿里 （09988） 、快手 （01024） 等股價仍然繼續尋底，深淵難脫，撈底慎入。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李欣華 欄名 : 投資潮流 最新專欄文章 【行業分析】內地碳交易啟動 留意5主題受惠股 2021/07/15 【行業分析】內地碳交易啟動 留意5主題受惠股 【IPO新股＋影子】新潮流賣「靚」 醫美行業大全 [剪存版] 2021/06/25 【IPO新股＋影子】新潮流賣「靚」 醫美行業大全 [剪存版 【通脹展望】當心被美聯儲的通脹痲痺 （全文完） 2021/06/11 【通脹展望】當心被美聯儲的通脹痲痺 （全文完） 【市場再轉向】反轉再反轉 周期股見頂了麼？ 第二版 2021/05/21 【市場再轉向】反轉再反轉 周期股見頂了麼？ 第二版 【股市新勢】通脹未驚完 又講滯脹 2021/05/13 【股市新勢】通脹未驚完 又講滯脹 博反彈 撈底 8K 華為 作業系統 4K 智慧城市 嗶哩嗶哩—SW（09626） 百度集團—SW（09888） 快手—W（01024）