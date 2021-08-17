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【友邦股價】友邦績優增派息 資金追入成藍籌升幅王（第三版）

財金 18:41 2021/08/17

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本欄昨文「資金偷步炒業績 友邦逆市曾升2%」已指出，友邦今日公布中期業績前股價逆市炒上，資金偷步炒業績手影明顯。結果不負眾望，友邦今早開市前公布中期業績，新業務價值按年大增逾兩成勝預期，並略為加派中期息。

友邦中期業績報告顯示，除香港外，所有主要市場新業務價值均已超越疫情前水平，標緻友邦正式走出疫情陰影。投資者對此大為受落，友邦全日繼續逆市大升，曾高見97.9元，收市升幅稍收窄至96.95元，仍升2.95元或3.1%。

友邦股價重拾強勢，短綫料於100元關口有初步阻力，惟中長綫有望回復強勢，挑戰約109元今年初紀錄高位。

友邦截至今年6月底上半年，稅後營運溢利31.8億美元，按年增5%，按實質滙率計升8%；每股派中期息0.38元，按年增8.6%。

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保險股重點看新業務價值增長，期間按年大増22%，按實質滙率計增幅更達29%。更重要是新業務價值利潤率增至59%，按年大升4.2個百分點，意味新保單利潤豐厚。

新業務價值利潤率大升，主要得力於保單利潤偏高的馬來西亞、泰國及中國內地市場，期間分別錄得近有九成、逾五成及一成半的強勁增長，推升整體利潤率；利潤率最低的香港市場，因旅遊限期未撤銷，基本未有內地客重臨，期內只有約2%增長，為新業務價值唯一未回復疫情前的市場。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 大市拆局

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