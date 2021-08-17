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二手樓價破頂助攻 新盤出現加價潮

名家專區 11:59 2021/08/17

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在本地上車客推動銷情之下，近日多個細價新盤的銷情相當理想，部份更大幅加價逾1成，相信8、9月份發展商都會繼續加快推盤的步伐。

...

欄名 : 樓市分析

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