二手樓價破頂助攻 新盤出現加價潮 名家專區 11:59 2021/08/17 分享： 在本地上車客推動銷情之下，近日多個細價新盤的銷情相當理想，部份更大幅加價逾1成，相信8、9月份發展商都會繼續加快推盤的步伐。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 二手樓價破頂後 呈樓穩量升局面 2021/07/27 二手樓價破頂後 呈樓穩量升局面 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 2021/08/09 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 你可能感興趣 二手樓價破頂後 呈樓穩量升局面 14:00 2021/07/27 二手樓價破頂後 呈樓穩量升局面 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 07:00 2021/08/09 二手市場拉鋸戰 購買力轉投新盤 最新專欄文章 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 2021/08/16 新盤成交紀錄冊要更清晰！ 7.2萬人搶綠置居 仍然可能賣唔晒？ 2021/08/13 7.2萬人搶綠置居 仍然可能賣唔晒？ 樓價越升越高 買家須提防這個風險? 2021/08/12 樓價越升越高 買家須提防這個風險? 低價吸納酒店投資怎計數？ 2021/08/11 低價吸納酒店投資怎計數？ 8月新盤選擇多 準買家宜貨比三家 2021/08/10 8月新盤選擇多 準買家宜貨比三家 發展商 逸瓏灣8 宏安地產（01243） 青衣