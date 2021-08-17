【騰訊股價】中美監管夾擊 騰訊三度探底撈底宜忍手（第二版）

在中美監管當局不同層面監管夾擊下，騰訊 （00700） 為首的中概科技龍頭股續全綫下瀉。騰訊股價午後瀉逾4%，短綫恐再下試7月底低位約422元的主要支持位。

騰訊午後暫低見433元，跌逾4%，不足4個交易日累跌逾一成。

最近在433元買入價，有多達1,100個買盤，輪侯買入約47萬股，涉及資金逾2億元。但筆者建議撈底宜先忍手，相信在中外沽盤湧現情況下，騰訊短綫試穿約422元前低位風險愈來愈高。

內地當局繼續收緊科企監管，市場監管總局就《禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿 ）》公開徵求意見。當中提出，經營者不得利用數據、算法等技術手段，通過影響用戶選擇或者其他方式，實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行。

意見稿又指，經營者不得直接、組織或者通過第三方，在短期內與競爭對手發生高頻次交易或者給予好評等，觸發平台的反刷單懲罰機制，減少該競爭對手的交易機會。

利用大數據推廣、便利旗下不同平台產品、服務交叉銷售，為騰訊、阿里巴巴 （00988） 等科網巨企基本業務模式，盡管加管監管的消息已流傳多時，當局火速推展規定草擬工作，還是對投資情緒續造成困擾。

在這敏感時刻，美國證監會亦加入向美國投資者發出預示。美國證監會主席Gary Gensler特別拍片警告，投資者或不清楚投資美股上市的中國企業風險，重申這些中概股多以「空殼公司」（VIE上市架構）上市。

Gary Gensler更直言，已指示證監會職員暫停處理以「空殼公司」上市的中國企業，到美股上市申請。

中美監管機構不同層面出招監管，無疑繼續削弱投資市場對中資科企股的信心。阿里巴巴午跌幅擴大至約5%，低見171元，已率先跌破7月底低位174.5元。

撰文：劉德斌