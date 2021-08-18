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【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指

財金猛人追蹤 07:23 2021/08/18

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恒生指數公司將於本周五（20日）公布最新季度檢討結果。在上一次季度檢討中，加入信義光能 （00968） 、比亞迪 （01211） 和碧桂園服務 （06098）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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