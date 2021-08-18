【恒指換馬】黃國英：內需股好大機會入恒指 財金猛人追蹤 07:23 2021/08/18 分享： 恒生指數公司將於本周五（20日）公布最新季度檢討結果。在上一次季度檢討中，加入信義光能 （00968） 、比亞迪 （01211） 和碧桂園服務 （06098） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 2021/08/16 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 2021/08/17 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/08/13 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 你可能感興趣 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 00:01 2021/08/16 黃國英 放下昔日執着 揀新一代股王 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 15:16 2021/08/17 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 08:22 2021/08/13 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 最新專欄文章 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 2021/08/17 【名家看恒指】李浩德：恒指改革係好事 未來有動力推升 黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！ 2021/08/16 黃國英：內房內險內銀死晒 電動車焗住都要買！ 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 2021/08/14 【名家看改革】恒指改革太慢？曾淵滄：搞到而家仲未升穿3萬！（附名家點評改革） 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 2021/08/13 【名家短期部署】黃國英：等埋8月指數換馬 相信吼位沽貨！（附潛在藍籌新貴名單） 【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評） 2021/08/12 【名家看內房】人口增速放慢？瑞銀胡一帆：反令住房需求更旺！（附名家國策點評） 品牌 指數 恒指換馬 黃國英 指數換馬 港股 經濟 李寧 板塊 恒生指數