【電動車便利政策】新能源車充電 儲電領域有「錢」途 研究報告 08:42 2021/08/18 分享： 中國汽車工業協會就《電動乘用車共享換電站建設規範》團體標準徵求意見，未來擬實現換電平台乃至換電裝置的共享，實現初步數據接入與互聯互通，新能源車前景利好。有關政策帶動鋰電池概念股價格上升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【行業分析】垃圾發電勝在收益能見度高 今日 【行業分析】垃圾發電勝在收益能見度高 【四大變種病毒】Delta病毒載體高近10倍 2021/08/17 【四大變種病毒】Delta病毒載體高近10倍 【業績期】哪些港股業績可跑出？ 2021/08/16 【業績期】哪些港股業績可跑出？ 【數據分析】中金：美國脹通風險未除 2021/08/13 【數據分析】中金：美國脹通風險未除 【中資股策略】東方匯理：估值吸引 可吼位入市 2021/08/12 【中資股策略】東方匯理：估值吸引 可吼位入市 泰坦能源技術（02188） 洛陽鉬業（03993） 汽車 新能源 商品 經濟 基建 地產 超威動力（00951） 天能動力（00819）