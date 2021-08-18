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【電動車便利政策】新能源車充電 儲電領域有「錢」途

研究報告 08:42 2021/08/18

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中國汽車工業協會就《電動乘用車共享換電站建設規範》團體標準徵求意見，未來擬實現換電平台乃至換電裝置的共享，實現初步數據接入與互聯互通，新能源車前景利好。有關政策帶動鋰電池概念股價格上升。

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欄名 : 大行有路捉

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