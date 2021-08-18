新加坡解封四部曲 高風險大實驗 國際 09:05 2021/08/18 分享： 新冠肺炎疫情禍延全球快將兩年，在抗疫的戰略方向上，世界漸漸生出兩大派別。一派堅決嚴防死守，認為抗疫宜緊不宜鬆；另一派則認為久守必失，應設法與病毒共存。兩種意見爭持不下，但新加坡決定冒險選擇後者，並開始實施，引起關注。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 2021/08/17 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 2021/08/16 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 2021/08/14 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 跨性別選手亮相奧運引爭議 平等精神怎體現？ 2021/08/13 跨性別選手亮相奧運引爭議 平等精神怎體現？ 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 2021/08/12 英國財相功高蓋主 約翰遜動殺機？ 你可能感興趣 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 09:05 2021/08/17 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 09:05 2021/08/16 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 09:05 2021/08/14 足球界都有加密貨幣？ 華爾街才俊新作 最新專欄文章 國金札記 - 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 今日 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 2021/08/17 放任塔利班奪權 美國有何盤算？ 國金札記 - 塔利班奪權 拜登出賣阿富汗？ 2021/08/17 塔利班奪權 拜登出賣阿富汗？ 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 2021/08/16 塔利班重奪阿富汗 全因美國出賣？ 國金札記 - 球迷加密幣受捧 區塊鏈潛力巨大 2021/08/16 球迷加密幣受捧 區塊鏈潛力巨大 疫情 傳染病 新加坡 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情