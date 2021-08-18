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新加坡解封四部曲 高風險大實驗 

國際 09:05 2021/08/18

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新冠肺炎疫情禍延全球快將兩年，在抗疫的戰略方向上，世界漸漸生出兩大派別。一派堅決嚴防死守，認為抗疫宜緊不宜鬆；另一派則認為久守必失，應設法與病毒共存。兩種意見爭持不下，但新加坡決定冒險選擇後者，並開始實施，引起關注。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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